Ik vind: Energietransitie

Ik maak me ernstig zorgen over de aantasting van ons landschap, onze leefomgeving en de natuur door de mogelijke bouw van een aantal, meer dan 200 meter hoge, windmolens en de aanleg van een aantal zonnepaneelparken in onze regio. Ik weet dat mijn zorgen door veel andere inwoners worden gedeeld.

Steeds meer wordt duidelijk dat mega-windmolens niet alleen leiden tot horizonvervuiling en de aantasting van ons landschap, maar ook negatieve effecten hebben op de gezondheid van omwonenden. Ook zijn er negatieve effecten op de vogelstand, met name voor soorten die al bedreigd zijn.

De naam zonne’park’ is voor een industrieel bebouwd gebied een gotspe. Er is nog onvoldoende onderzoek gedaan naar de effecten op langere termijn van dergelijke zonnepaneelparken op de bodem, de biodiversiteit en het waterbergend vermogen, maar wat we wel weten is dat die effecten negatief zijn.

Laten we ook eens naar de andere kant van de CO2-medaille te kijken: het bevorderen van de vastlegging van CO2 in vegetatie en met name de bodem. Hier liggen veel mogelijkheden om veel extra CO2 in planten en bodem vast te leggen, door de in de aangewezen zoekgebieden bos aan te planten of andere beplanting (ook gewassen). Dat is niet alleen goed voor ons landschap, maar ook voor ons welzijn, voor de biodiversiteit, voor de bestrijding van droogte en het geeft verkoeling. Met de juiste maatregelen kan er zelfs bij commercieel agrarisch landgebruik netto 1 ton CO2 /ha per jaar in permanent, diepwortelend grasland worden vastgelegd (www.boerderij.nl). Die hoeveelheid loopt bij een bos op naar ca. 12 ton CO2/ha per jaar.

Sinds het opstellen van de RES is het gebruik van kernernergie uit de taboesfeer gekomen en wordt kernenergie meer en meer gezien als de enige realistische oplossing om op tijd tot de benodigde reductie van CO2-emissies te komen én voldoende, stabiele en extreem betrouwbare levering van elektriciteit te realiseren.

De inzet van kernenergie om de uitstoot van CO2 te verminderen, maakt het mogelijk om de aantasting van ons landschap, onze leefomgeving en de biodiversiteit te beperken. Laten we maar eens beginnen met isolatie van woningen, zonnepanelen op de daken en kleine windmolens op erven.

Als we daarnaast inzetten op het versterken van het CO2-vastleggend vermogen van bodem en planten, gaan we ook onze kinderen en kleinkinderen blij maken.

Henk Alkemade,

Dieren