Ik vind: Een stevige ijsvloer

Ons gemeentehuis voldoet op termijn niet meer. Per 1 januari 2023 is het niet meer toegestaan om gebruik van te maken van het gemeentehuis in de huidige toestand, omdat het energielabel dan (veel) te laag is. De kosten om aan wetgeving te voldoen zijn dermate hoog dat vernieuwing in dit geval structureel goedkoper is dan tijdelijke renovatie van het gebouw.

In oktober hebben burgemeester en wethouders een voorstel gedaan aan de gemeenteraad om een nieuw gemeentehuis te bouwen in De Steeg. Wij vinden het een lastig en ingrijpend besluit. Het gaat om heel veel geld in een tijd dat de maatschappij door corona op zijn kop staat. Wij hebben daarom gepleit voor een uitstel van het besluit, omdat er nog veel vragen en bezorgdheid bij ons en inwoners leven. Die extra tijd is er nu.

We hebben al veel vragen gesteld maar als CDA zullen we deze periode benutten om alle inhoudelijke voor- en tegenargumenten op een rij te zetten. Ook willen we in beeld krijgen wat de mogelijkheden zijn om het plan te versoberen zonder tot ‘goedkoop = duurkoop’ te vervallen.

Doel hiervan is ook dat inwoners zich in het besluit herkennen dan wel begrijpen waarom welke keuze is gemaakt. Het zal u duidelijk zijn: een groot bedrag uitgeven in deze tijden doen wij als CDA niet over één nacht ijs. Er moet een stevige ijsvloer liggen.

De afspraak is nu om in december het besluit te nemen. Van harte willen wij u uitnodigen om uw gedachte over het nieuwe gemeentehuis aan ons kenbaar te maken zodat wij deze mee kunnen nemen in de besluitvorming: cda.b.de.lange@rheden.nl.

Bert de Lange

fractievoorzitter CDA Rheden