Ik vind: Corona in Doesburg

Terugkijkend naar de coronagolf in het voorjaar leek het toen in Doesburg een ruisend beekje, maar nu bij de tweede golf is dit veranderd in een woeste waterval. Het aantal besmettingen stijgt angstig snel en voorzichtigheid is geboden. Daarom verwondert het mij dat er toch nog steeds mensen zonder mondkapjes door de winkels gaan en daarbij geen rekening houden met de anderhalvemetermaatregel. Hun reactie: het is toch niet verplicht, het wordt alleen maar aangeraden. Ja oké dringend aangeraden, maar zolang het niet per se moet…

Laat het duidelijk zijn, de mondkapjes zijn niet verplicht omdat het wettelijk nog niet mogelijk is. Gelukkig wordt daar nu aan gewerkt en gaat dat excuus straks niet meer op. Maar denk eens na. Heb je echt een stok achter de deur nodig in de vorm van een boete om aan je eigen gezondheid en aan die van anderen te denken? Want iedereen, van jong tot oud, kan getroffen worden door het virus. Misschien vallen de klachten bij jou wel mee, maar je kan het wel over brengen op een kwetsbare vriend of je oude oma. Voor mensen met een kwetsbare gezondheid kan corona zeker fataal zijn.

Ben ik blij met de coronamaatregelen? Zeker niet. Het virus en de maatregelen hebben ook impact op mijn leven. En die mondkapjes, ik ben nu genoodzaakt om zonder bril mijn boodschappen te doen, want zodra ik één ademteug neem beslaat de hele boel. Maar het beschermen van mijzelf, en daarmee de kwetsbaren om mij heen, staat voorop. Ook in Doesburg moeten we hier doorheen, het virus verjagen. We konden het in het voorjaar dus waarom nu niet?

Mijn oproep is helder. Neem de maatregelen in acht. Houd je aan die anderhalve meter, zet je mondkapje op in openbare binnenruimtes. Stel feesten even uit en vermijd om in groepen op straat bij te praten. Het is afzien, voor iedereen, maar alleen zo werken we het virus Doesburg en Nederland uit met zo weinig mogelijk slachtoffers. Komt straks het vaccin waar we zo op wachten, kunnen we weer terug naar ons oude normaal. Elkaar weer beleefd de hand schudden in plaats van dat irritante elleboog gebaar. Het is volhouden maar uiteindelijk komt het allemaal goed, we moeten het alleen wel met allemaal doen.

Marion Berends,

Doesburg

(brief ingekort door redactie)