Hulpdienst SP naar andere locatie

DOESBURG – De Hulpdienst van de SP in Doesburg is tijdelijk te vinden op een andere locatie. Omdat Het Arsenaal vanwege de coronamaatregelen gesloten is, kunnen Doesburgers vanaf 28 oktober elke woensdagavond van 18.30 tot 19.30 uur terecht op het inloopspreekuur in Kindervreugd, Marijkestraat 1 te Doesburg. Buiten deze tijden is de Hulpdienst telefonisch bereikbaar via 06-39425547 van 18.00 tot 19.30 uur of via doesburg@sp.nl. Tijdens de schoolvakanties is er geen fysiek spreekuur. De hulpdienst is dan wel telefonisch en per mail bereikbaar.

De SP afdeling Doesburg heeft een eigen Hulpdienst waar inwoners terecht kunnen met allerlei vragen en problemen. Medewerkers geven advies en verwijzen indien nodig door naar een deskundige. Deze dienst is gratis en voor iedereen.