Hulp gezocht voor schoonhouden IJsseloevers

GEM. RHEDEN – De gemeente Rheden zoekt enthousiaste inwoners om de oevers langs de IJssel te adopteren en schoon te houden. Adoptanten zorgen ervoor dat zwerfafval op ‘hun’ stuk oever wordt opgeruimd.

Zwerfafval verplaatst zich via wind en regenwater. Eenmaal in de rivier terecht gekomen, stroomt het afval naar zee waardoor de plastic soep ontstaat. Dieren raken verstrikt of zien het aan voor voedsel en eten het op. Omdat al dit afval zeer schadelijk is voor het milieu en de gezondheid van mens en dier, is het belangrijk de oevers schoon te houden.

Daarom zijn de gemeente Rheden en IVN het project Schone oevers gestart, samen met perceeleigenaren langs de IJssel, zoals Rijkswaterstaat en particulieren. Deelnemers adopteren een stuk oever en zorgen er er tenminste twee keer per jaar voor dat het zwerfafval langs deze oeverkant wordt opgeruimd. Hiermee wordt voorkomen dat het afval via de rivier in zee terechtkomt.

De rivieroevers in de gemeente Rheden zijn verdeeld in 20 gebieden, in grootte variërend van 600 tot 1200 meter. Op een digitale kaart op www.rheden.nl/schoneoevers is te zien welke oevers vrij zijn voor adoptie. Hier kunnen belangstellenden zich ook aanmelden.

Inwoners van tenminste 18 jaar, verenigingen en maatschappelijke organisaties in de gemeente Rheden kunnen zich aanmelden om mee te doen. Adoptanten ontvangen een onkostenvergoeding en opruimmateriaal zoals hesjes, handschoenen, grijpers en vuilniszakken. De gemeente haalt het ingezamelde zwerfafval op bij de adoptie-oever.