Huifkartocht rondom Loenen

LOENEN – Natuurmonumenten verzorgt maandag 19 oktober een huifkartocht door het boerenlandschap rondom Loenen. Achter een tractor maakt de huifkar een rit door akkers en weilanden, door de bossen van de Reëenberg en Hoeve Delle en de heidevelden. Onderweg vertelt de gids bijzondere verhalen over de omgeving, de dieren die hier leven, het stuifzand, het water van de Veluwe, de grootste waterval van Nederland en de slag om de Vrijenberg. Tussendoor wordt af en toe een korte stop gehouden. De huifkartocht duurt van 13.30 tot 15.30 uur en start vanaf de Groote Modderkolk. Vooraf een kaartje kopen is verplicht en kan via www.nm.nl/huifkar-loenen.