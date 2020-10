Huifkartocht over de Hoge Veluwe

HOENDERLOO – Bezoekers aan de Hoge Veluwe kunnen het Park zondag 1 november per huifkar verkennen. In drie kwartier rijdt de kar door het landschap, terwijl een natuurgids tekst en uitleg geeft. De kar wordt getrokken door twee Shires. De huifkar vertrekt elk heel uur tussen 12.00 en 16.00 uur. Vooraf reserveren is verplicht en kan via www.hogeveluwe.nl.