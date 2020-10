Hogeschool Van Hall Larenstein en Gemeente Rheden slaan handen ineen tijdens SDG-vlaggendag

VELP – Vrijdag 25 september was het precies vijf jaar geleden dat de Verenigde Naties de Sustainable Development Goals (SDG’s/global goals) omarmden; zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Voor Hogeschool Van Hall Larenstein, de duurzaamste hogeschool, en de gemeente Rheden, in 2019 uitgeroepen tot meest inspirerende global goals gemeente van Nederland, een mooie gelegenheid om samen de SDG-vlag te hijsen, met elkaar in gesprek te gaan en zo invulling te geven aan SDG 17 Partnerschap om doelstellingen te bereiken.

Wereldwijd nemen maar liefst 850 partijen deel aan de SDG-vlaggendag. In Velp gebeurde dat in de persoon van Saskia Heins – directeur onderzoek bij Van Hall Larenstein, Gea Hofstede – wethouder Gemeente Rheden en Britte van Die – voorzitter Green Office. Voorafgaand aan het hijsen van de vlag gingen Saskia Heins en Gea Hofstede in gesprek met studenten over een aantal SDG’s. Gevraagd naar haar favoriete doel antwoordde Saskia Heins: ‘SDG 4 Kwaliteitsonderwijs. Dat is waar we voor staan als hogeschool’. Ze nodigde de studenten ook uit om hierover mee te denken en aan te geven waar nog kansen liggen. Gea Hofstede haalde o.a. SDG 18 aan Deel en geef door. ‘Geen officiële SDG, maar ik sprak onlangs een student die opperde deze aan het rijtje toe te voegen. Door met elkaar het gesprek aan te gaan, zoals we nu ook doen, komen we samen verder en bereiken we meer.’

Van Hall Larenstein is een internationale groene kennisinstelling, waar we met passie en kunde onderwijs verzorgen, ondersteund door toegepast onderzoek binnen diverse lectoraten. We leiden proactieve professionals op, die op een verantwoorde en ondernemende wijze een positieve bijdrage leveren aan een duurzame samenleving.

De gemeente Rheden is voorstander van samenwerkingsverbanden op lokaal, regionaal, landelijk en mondiaal niveau. Daarom omarmt de gemeente de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. De uitdaging hierbij is om de mondiale doelen, zoals het halen van duurzaamheidsdoelstellingen en terugbrengen van armoede, te vertalen naar lokale doelen. Vrijdag wappert ook op het gemeentehuis in De Steeg de global goals vlag om deze dag te vieren.

De SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG’s zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland. De doelen kwamen er op basis van wereldwijde inbreng van organisaties en individuen.

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen startten in 2015 en lopen nog tot 2030. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. Het zijn de opvolgers van de Millenniumdoelen, die liepen van 2000 tot 2015.

Achter de zeventien doelen zitten 169 targets. Die maken ze nog concreter.

De vlaggenactie is een samenwerking van SDG Nederland, VNG, Global Compact Netwerk Nederland en het Ministerie van Buitenlandse Zaken.