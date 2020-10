Het Rhedens Dieren luidt herfstvakantie in met boswandeling

DIEREN – Vrijdag 16 oktober hebben alle brugklasleerlingen van Het Rhedens Dieren een gezonde herfstwandeling gemaakt. Dit deden zij verdeeld in kleinere groepjes en onder begeleiding van hun coaches.

Terwijl de wandelaars genoten van de frisse buitenlucht en de mooie natuur, werd op school door de afdelingsleiders en de locatiedirecteur een flinke stapel pannenkoeken gebakken, waar de wandelaars na afloop gezellig in de klas van konden smullen.

“Even de school uit, wat beweging, een frisse neus, dat is goed,” zegt locatiedirecteur Marion Krabbenborg. “Deze groep eerstejaars is onder wel zeer bijzondere omstandigheden hun schoolcarrière in het voortgezet onderwijs gestart, ik gun hen dit buitenuitje van harte. Het was een geslaagde activiteit om de herfstvakantie mee in te luiden.”