Herinrichting terrein PKN Kerk Klarenbeek

KLARENBEEK – Het terrein bij de kerk van de Protestantse Gemeente Klarenbeek aan de Woudweg in Klarenbeek krijgt een herinrichting. Na de verkoop van het voormalige Dorpshuis Ons Gebouw en de pastorie wilde de Kerkenraad dit gebied opnieuw inrichten.

Men is er al enige maanden mee bezig. Door de corona zijn de plannen wat vertraagd, maar de Kerkenraad laat in Op Streek, het kerkenblad van de fusiekerk Klarenbeek, Voorst en Wilp, weten dat de plannen nu concreter zijn geworden. De werkzaamheden zijn inmiddels al begonnen.

Voor het opknappen van het terrein is besloten om hoveniersbedrijf De Woudhof het werk te laten uitvoeren, in samenwerking met een aantal vrijwilligers.

Het aanzicht blijft landelijk door gras en aanplant van bomen en heesters. Achter het kerkgebouw worden de bomen opgesnoeid en blijft het grasveld zoals het was. Aan beide zijden wordt veel aandacht gegeven aan een ordelijke parkeergelegenheid.

Met een markering van stenen wordt ook de erfafscheiding tussen terrein van de kerk en dat van de buren (het voormalige Ons Gebouw) duidelijke zichtbaar.

Met de nieuwe beplanting van bomen en heesters is rekening gehouden met een kleurschakering die past bij het kerkgebouw en het landschap. De Kerkenraad verwacht dat er al met al een nieuw frisse aanblik op de kerk ontstaat.

Ook de keuken in ‘t Achterhuus krijgt een flinke onderhoudsbeurt en wordt aangepast aan de wensen van deze tijd. Beide projecten brengen verder nog met zich mee dat er aanpassingen moeten komen aan het afvoersysteem van riolering en hemelwater en ook aan de elektriciteits- en geluidsvoorziening. Al deze plannen wil de Kerkenraad financieren met de verkoop van de pastorie en het geld dat bij elkaar is gebracht met het verjaardagfonds en de kerstmarkt.

Foto: Martien Kobussen