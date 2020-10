Herfstprogramma bij Studio26 in Velp

VELP – In de herfstvakantie is er van alles te doen bij Studio 26 in Velp. Bezoekers kunnen genieten van Theater van De Grote Familieshow en de circusvoorstelling Zirkus Kazbagastan.

De Grote Familieshow is terug van weggeweest en is een wervelende en energieke theatershow met een culinair randje, voor kinderen van alle leeftijden en hun hele familie. Met De Grote Familieshow brengt regisseuse Marleen van der Loo, bekend van musicals als Evita, Mamma Mia! en Footloose, verwondering, fantasie en spektakel naar het Studio26 Theater in Velp. De grote familieshow is op 20, 21, 23, 24 en 25 oktober twee keer per dag te zien. Tickets kosten 12,50 euro, inclusief hapjes en drankjes.

De interactieve circusvoorstelling Zirkus Kazbagastan is op donderdag 22 oktober om 13.00 en 15.30 uur te zien in Velp. Circusbazen Job en Bart laten van alles zien: jongleren, diabolo, ballopen, goochelen en nog veel meer. Een leuke familievoorstelling, geschikt voor alle leeftijden. Tickets kosten 7,50 euro per persoon. Tickets zijn te koop via www.studio26.nl.