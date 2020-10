Herdenkingsbijeenkomst Protestantse gemeente dit jaar online

DOESBURG – De herdenkingsbijeenkomst die Protestantse Gemeente Angerlo-Doesburg normaliter in november houdt, is dit jaar online. Omdat er maar weinig mensen samen kunnen komen, is gezocht naar een alternatieve manier van herdenken.

De voorbije jaren nam de Protestantse Gemeente Angerlo-Doesburg het initiatief om begin november een herdenkingsbijeenkomst te verzorgen voor de inwoners Angerlo en, in samenwerking met Uitvaartverzorging Patrimonium, voor de inwoners van Doesburg. Dit herdenkingsmoment is voor velen een dierbaar moment, omdat het zo belangrijk is om weer eens stil te kunnen staan bij verloren dierbaren.

Dit jaar echter is alles anders vanwege corona. De ruimte om afscheid te nemen was vaak heel beperkt en de uitvaart kon meestal ook slechts in zeer kleine kring plaatsvinden. Nog altijd is het niet mogelijk om in wat grotere groepen mensen samen te komen. “En dus gaan we de herdenkingsbijeenkomst online aanbieden,” aldus de Protestantse Gemeente. “Omdat we het belangrijk vinden dat er voor iedereen een plek is waar je met je verdriet terecht kan, waar de naam van jouw geliefde nog een keer hardop genoemd wordt en een kaars voor hem of haar wordt aangestoken. Een herdenkingsbijeenkomst met teksten en muziek die voor iedereen hartverwarmend zijn.”

De opname voor deze online herdenkingsbijeenkomst voor zowel Angerlo als Doesburg vindt plaats op zaterdag 31 oktober. Tot en met 30 oktober kunnen namen van geliefden worden doorgegeven via s.sniederjurg@icloud.com of tel. 06-20651929. Tijdens de bijeenkomst zal dan de naam genoemd worden bij het aansteken van een kaars. De opname komt online vanaf zondag 1 november en is te zien via het YouTube-kanaal ‘Kerk Angerlo Doesburg’ en via www.kerkomroep.nl (op deze website in het zoekkader de Grote of Martinikerk Doesburg invullen, en dan op de pagina van de Grote of Martinikerk de ‘Herdenkingsbijeenkomst’ aanklikken).

Van deze herdenkingsbijeenkomst wordt een boekje gemaakt dat op internet gedownload kan worden. Daarin staan alle teksten die voorgedragen worden, alsook de liedteksten die door Free Voices gezongen worden. Dit jaar zijn dat liedjes van onder andere Guus Meeuwis en Simon & Garfunkel.