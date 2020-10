Handige Irene Reuvekamp-Efdé 50 jaar

LOENEN – Zondag 12 oktober werd Irene Reuvekamp-Efdé 50 jaar. Zij woont met haar gezin aan het eind van de Eerbeekseweg in het buurtschap Zilven in Loenen. Het is daar een hechte buurt. Vooral de vrouwen kunnen het prima met elkaar vinden. De vrouwen hebben Irene in de paar jaar dat zij daar met haar gezin woont leren kennen als een handige vrouw die (bijna) alles kan in en om het huis. Zelfs als bouwvakker kan zij heel veel. Toen de buurt hoorde dat zij vijftig werd, besloten de dames iets speciaals te doen voor de Sara. Maandenlang zijn de dames bezig geweest met het breien en haken van bloemen die in de tuin een plaatsje kregen bij een groot spandoek en de natuurlijk de nodige poppen die moesten uitbeelden wat ‘Sara’-Irene allemaal kan. Het zag er allemaal prachtig uit met die gebreide bloemen en andere versierselen.

Het was voor Irene een complete verrassing toen zij zag wat de buurt daar allemaal had gemaakt. Vanwege corona kon er niet getoast worden. De buurt heeft er niettemin met z’n allen toch veel plezier om gehad.

Foto: Martien Kobussen