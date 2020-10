Handen uit de mouwen op Slenkdag

DIEREN – Om bij te dragen aan het onderhoud van het heideveldje aan de Lorentzlaan in Dieren verzorgde werkgroep De Slenk zaterdagmorgen 3 oktober een geslaagde werkdag. Ruim 25 mensen, waaronder ook twee raadsleden van PvdA en SP, maakten hun handen vuil. Ze maakten samen een stap vooruit in het onderhoud, maar het was ook en vooral erg gezellig.

De werkgroep hoopt ook het komende jaar enkele malen zo’n dag te organiseren. Dankzij de vele donaties in het kader van Ik Buurt Mee! zijn er goede mogelijkheden om de Slenk als uniek stukje natuur midden in het dorp fraai te houden. Mensen die ook willen bijdragen kunnen zich melden via slenk@ziggo.nl.

Foto: Han Uenk