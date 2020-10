HALL – Op zondag 1 november wordt er vanuit de Ludgerus Kerk in Hall Herinnert gehouden. Dit is een avond waarop stil wordt gestaan bij de herinneringen aan mensen die niet meer bij ons zijn. Belangstellenden kunnen hierbij aanwezig zijn, niet lijfelijk, maar wel online. Op 1 november zal om 18.00 uur de link hiernaar te vinden zijn op de websites en facebookpagina’s van hallleeft.nl en hallsekerk.nl. De organisatie van Hall Herinnert is in handen van Hall Gastvrij in samenwerking met de Ludgerus Kerk Hall.