Halfvasten Angerlo gaat niet door

ANGERLO – Het Halfvastenweekend in Angerlo, dat plaats zou vinden in het weekend van 7 maart volgend jaar, gaat niet door. Dat maakte de organisatie vorige week bekend via Facebook. Veel grote en kleine evenementen, waaronder diverse carnavalsoptochten, worden al afgelast en ook de organisatie van het Halfvastenweekend vindt het niet verstandig om het feest volgend jaar door te laten gaan. “De regelgeving, die wij zeer zeker begrijpen, maakt het onmogelijk om een Halfvastenweekend te organiseren”, aldus de organisatie, die zich gaat voorbereiden op een mooi feest in 2022.