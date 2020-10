Grote hoeveelheid afval gedumpt in Doesburg

DOESBURG – In een zijstraat van de parallelweg Den Helder te Doesburg is op vrijdag 16 oktober op een parkeerstrook illegaal afval gedumpt. Passanten troffen een grote berg met voornamelijk auto-onderdelen aan. Ook lagen er jerrycans met motorolie en koelvloeistof. De politie schakelde vrijdagavond de gemeente in de rommel op te ruimen.

Foto: Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink