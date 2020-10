Gratis mondkapjes voor huishoudens met kleine beurs

GEM. BRUMMEN – De gemeente Brummen stelt gratis wasbare mondkapjes beschikbaar aan mensen met een kleine beurs. Het college vindt dat iedereen in de gelegenheid moet zijn om een mondkapje te dragen en zich (aanvullend) te beschermen tegen het coronavirus. Ruim 800 inwoners die gebruikmaken van een minimaregeling komen in aanmerking voor een gratis mondkapje.

Het dragen van een mondkapje moet niet afhangen of iemand daarvoor geld heeft, vindt wethouder Cathy Sjerps. “Geldtekort mag nooit een reden zijn om je niet aan de adviezen te kunnen houden. Dat is de reden dat wij inwoners die bij ons bekend zijn omdat zij gebruik maken van een minima-regeling, een gratis mondkapje beschikbaar stellen.” Het gaat daarbij om mondkapjes die uitwasbaar zijn en dus hergebruikt kunnen worden.

Wethouder Ingrid Timmer laat weten dat er voor ieder lid in het minimagezin een mondkapje beschikbaar wordt gesteld. “Zeker voor gezinnen met één of meerdere kinderen kan de aanschaf van mondkapjes financieel behoorlijk aantikken. Want zowel op het voortgezet onderwijs als bij de meeste mbo- en hbo-instellingen geldt ook het dringend advies om mondkapjes te dragen.” Alleen samen krijgen we het virus onder controle. Onder dit landelijke motto wil het Brummense college zeker stellen dat ook iedereen mee kan doen.