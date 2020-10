Gratis Energieboxen voor inwoners gemeente Bronckhorst

GEM.BRONCKHORST – Op Morgen helpt inwoners van de gemeente Bronckhorst bij het besparen van energie. Tussen 19 oktober en 30 november 2020 geeft Op Morgen 7.000 gratis Op Morgen Energieboxen weg in de gemeente Bronckhorst. Daarmee kunnen inwoners gratis energiebesparende producten aanschaffen bij lokale ondernemers of het Agem Energieloket.

Inwoners van de gemeente ontvangen binnenkort een ansichtkaart in hun brievenbus. Daarop staat hoe zij gratis energiebesparende producten bij lokale ondernemers kunnen aanschaffen. Denk aan producten als LED-lampen, tochtstrips, radiatorfolie of een energiedisplay. Ook kunnen inwoners een speciale warmtefoto van hun huis laten maken via het Agem Energieloket. Ze moeten er wel snel bij zijn, want op is op.

Op Morgen is een platform van en voor iedereen in de gemeente Bronckhorst. Hier worden de krachten gebundeld voor een beter klimaat. In Bronckhorst zijn al veel mooie initiatieven en enthousiaste mensen die actief bezig zijn. Op het platform www.op-morgen.nl delen zij hun verhaal. Om inwoners van de gemeente Bronckhorst te inspireren en het goede voorbeeld te geven, zodat ze samen in actie komen voor de toekomst. Op het platform is veel interactie mogelijk. Er staan tips en er kunnen vragen gesteld worden of oproepen geplaatst worden. Inwoners kunnen ook alle informatie over de Op Morgen Energiebox op het platform vinden.

www.op-morgen.nl