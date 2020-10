Gratis Dierendagmaaltijd to-go

DIEREN – Het is bijna dierendag. Normaal gesproken wordt dit bij Tropica Discus in Dieren gevierd met een gigantisch dierendagbuffet samen met Stichting Dieren met Dieren. Helaas kan dat dit jaar in verband met corona niet doorgaan. Maar Tropica Discus wil dit moment niet stilletjes voorbij laten gaan en komt met een Dierendag maaltijd to-go. Voor ieder dier kat, hond, konijn, vis, hamster of konijn is er één gratis goodiebag met lekkers te halen.

Omdat bewegen goed is, wordt er ook een flyer van het ‘Dierens Sporen pad’ toegevoegd aan de goodiebag.

De ‘maaltijd to-go’ is af te halen op zaterdag 3 oktober tussen 13.00-15.00 uur. In verband met de Coronamaatregelen wordt de winkel naast de beddenwinkel (op de Wilhelminaweg) gebruikt voor het afhalen. Ook is er een speciale routing zodat de 1,5 meter gehandhaafd kan worden.