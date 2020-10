Gemeente Doesburg zet panden in de verkoop om kosten te drukken

DOESBURG – De gemeente Doesburg zet gemeentelijke panden in de verkoop. Ook wil de gemeente een andere rol krijgen in het beheer van het vastgoed. Een faciliterende rol moet ervoor zorgen dat de hoge kosten van het gemeentelijk vastgoed een stuk minder worden.

Het college van Doesburg heeft een nieuwe visie op gemeentelijk vastgoed gepresenteerd aan de gemeenteraad. Uit eerder onderzoek bleek dat de kosten van het beheren van het gemeentelijk vastgoed een behoorlijk kostenpost was in de Doesburgse begroting, voornamelijk het onderhoud van de panden is een grote kostenpost.

De gemeente heeft op dit moment dertien panden in het bezit. Verreweg de bekendste zijn ongetwijfeld de toren van de Martinikerk en het Stadhuis. “Het Stadhuis willen we niet kwijt “, verzekert wethouder Arthur Boone. De Toren van de Martinikerk staat samen met het poortgebouw van de algemene begraafplaats op de nominatie om op de langere termijn wellicht in de verkoop te komen. Op kortere termijn wil de gemeente af van twee panden. Het pand aan de Nieuwstraat waar op dit moment het Stadsarchief gebruik van maakt en voormalig basisschool Horizon de Ooi.

Naast de verkoop van de panden wil de gemeente ook kritisch kijken naar het gebruik van de panden die behouden blijven. In overleg met de gebruikers gaat Doesburg op zoek naar het meest effectief gebruik van multifunctionele gebouwen zodat deze optimaal benut worden.

De nieuwe visie op vastgoed moet uiteindelijk een besparing van 9 ton opleveren. Zonder maatregelen lopen de kosten de komende jaren op tot 2,8 miljoen euro. Door het afstoten van panden en een nieuwe manier van beheer kan dit worden teruggebracht naar 1,9 miljoen. Eind oktober wordt de visie in de gemeenteraad besproken.