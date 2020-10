Gemeente Bronckhorst draagt bij aan herstel dak Hessenhal

HOOG-KEPPEL – De gemeente Bronckhorst heeft besloten eenmalig een bedrag van 25.000 euro bij te dragen voor de reparatie van het dak van de Hessenhal in Hoog-Keppel. Stichting Hessenhal werd op 15 augustus geconfronteerd met de gevolgen van een lekkend dak. Een hoosbui veroorzaakte waterschade aan de zojuist gerenoveerde kleedkamers en de technische ruimte waar zich alle installaties bevinden voor luchtbehandeling, legionellapreventie en warmwater-voorziening. De reparatie van het dak van de Hessenhal kan niet wachten. De stichting kan de kosten voor de reparatie echter niet volledig betalen. Daarom draagt de gemeente, bij hoge uitzondering, eenmalig bij.

“De investering in de Hessenhal is nú nodig. Daarom lopen we met deze bijdrage vooruit op de sportagenda”, aldus Wethouder Blaauw van sport. De gemeente werkt samen met verenigingen en organisaties aan een sportagenda. Het doel van de sportagenda is om investeringsverzoeken van sportacccommodaties in de toekomst beter te kunnen afwegen. De link met leefbaarheid, de meerwaarde voor de samenleving en duurzaamheid van de accommodatie zijn daarin belangrijke wegingsfactoren.