Geen Spankel Licht op begraafplaats Ellecom

ELLECOM – De herdenkingsbijeenkomst Sprankel Licht, die jaarlijks wordt gehouden op de begraafplaats aan de Zutphensestraatweg in Ellecom gaat dit jaar niet door. Nabestaanden zijn welkom een bezoek te brengen en thuis een lichtje aan te steken.

Al een aantal jaren vindt er eind oktober of begin november onder de naam Sprankel Licht een herdenkingsbijeenkomst plaats op de begraafplaats Ellecom – De Steeg aan de Zutphensestraatweg in Ellecom. In deze bijeenkomst wordt iedereen herdacht die er niet meer is, kunnen nabestaanden de namen van hun dierbaren noemen of een lichtje voor hen aansteken en is er ruimte voor muziek, gedichten en herdenking.

Dit jaar stond deze bijeenkomst gepland voor zaterdag 31 oktober, maar het bestuur heeft besloten deze niet door te laten gaan omdat het niet is toegestaan om met grote groepen bij elkaar te komen. Nabestaanden zijn deze dag natuurlijk welkom om, alleen of in kleine kring, overleden dierbaren te bezoeken. Vanaf 17.00 uur brandt er een licht op de begraafplaats. “Steekt u dan thuis ook een kaarsje aan en voelt u zich met het licht op de begraafplaats verbonden”, aldus het bestuur.