Geen sintintocht in Laag-Keppel

LAAG-KEPPEL – Sinterklaas en zijn Pieten slaan dit jaar de aankomst bij de IJsselbrug in Laag-Keppel over. Het bestuur dat de intocht jaarlijks organiseert, ziet zich genoodzaakt het feest af te blazen vanwege de al geldende coronamaatregelen waarbij geen uitzicht is op verlichting op de korte termijn. Er zijn nog alternatieven gezocht, maar de enige conclusie is dat de intocht dit jaar niet door kan gaan. Ondanks dit besluit hoopt de organisatie dat de kinderen het sinterklaasfeest op school of thuis op een fijne manier kunnen vieren. Het is de bedoeling in 2021 gewoon weer een intocht te houden in Laag-Keppel hopelijk weer een intocht gehouden.