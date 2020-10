Geen kerstopenstelling op Kasteel Middachten

DE STEEG – De Kerstopenstelling op Kasteel Middachten zal dit jaar niet plaatsvinden. Hiermee komt een breuk in de jaarlijkse traditie van Kerst op Middachten. Dit jaar zou dit bijzondere evenement voor de 33e keer plaatsvinden.

Het coronavirus gooit roet in het eten van de organisatie van de kerstopenstelling. Het blijkt onmogelijk om de bezoekers te laten genieten van de geurende kerstbomen, bloemdecoraties, knapperende haardvuren, de gezellige kerstmarkt en live muziek zonder de coronaregels in acht te nemen. De gezondheid van gasten, vrijwilligers en medewerkers van Middachten is gezien de omstandigheden dit jaar belangrijker dan de kerstopenstelling, melden de beheerders.

Maar Middachten zit ondertussen niet stil. Achter de schermen worden al plannen gemaakt voor een mooi programma voor de toekomst. Daarin zullen diverse activiteiten worden opgenomen. In het voorjaar gaan de tuinen weer open voor het publiek. Hopelijk vindt in december 2021 weer een kerstopenstelling plaats.

www.middachten.nl