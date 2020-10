Geen Culturele Zondag op 1 november

DOESBURG – De Culturele Zondag, de maandelijkse route langs culturele adressen in Doesburg, gaat op zondag 1 november niet door. Dat heeft het bestuur van de Culturele Zondag Doesburg besloten op grond van de onlangs aangescherpte coronamaatregelen. De organisatie van een dergelijk evenement is niet meer toegestaan. Ook het kantoor van de VVV is deze zondag gesloten. Een individuele deelnemer die toch bezoekers toelaat, doet dat op eigen verantwoordelijkheid.