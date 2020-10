Geen Allerzielenviering in Velp, wel nieuwe gedenkboom

VELP – De Allerzielenviering op de begraafplaats in Velp gaat in verband met de nieuwe coronamaatregelen dit jaar niet door. Wel is er een nieuwe gedenkboom waarin bezoekers een blaadje kunnen hangen.

De Allerzielenviering kent een jarenlange traditie. Ieder jaar worden rechthebbenden en andere relaties uitgenodigd om deze bijzondere combinatie van muziek, verhalen en devotie bij te wonen. Dat gaat dit jaar helaas niet. Natuurlijk is de begraafplaats wel open voor bezoekers. Via een nieuwsbrief worden mogelijke bezoekers zelfs uitgenodigd om een kaartje op te hangen in de nieuwe gedenkboom.

De gedenkboom is een nieuwe unieke aanwinst voor de begraafplaats aan de Bergweg in Velp. Het is een heel fraai object, gemaakt van bruinverkleurend cortenstaal, waarin koperkleurige gedenkblaadjes kunnen worden gehangen. Met de gedenkboom wil de begraafplaats nabestaanden een plek bieden om even stil te staan bij een dierbare. Bijvoorbeeld wanneer de as is verstrooid of wanneer iemand in het buitenland of elders begraven ligt of als een graf niet meer bestaat. Of gewoon om iemand te gedenken met een speciale intentie.

In de gedenkboom kan een blaadje worden opgehangen waarin aan de voorzijde de naam van de overledene kan worden gegraveerd en op de achterzijde de geboorte- en sterfdatum. Bij de nieuwsbrief ontvangt men een blaadje dat men zelf kan invullen en in de boom hangen. Binnenkort kan iedereen een koperkleurig blaadje bestellen waar de gegevens in worden gegraveerd. Op de website www.rkbegraafplaatsvelp.nl worden straks de prijzen vermeld en is de mogelijkheid om te bestellen. Het bestuur van de begraafplaats hoopt dat velen van deze mogelijkheid gebruik zullen maken.