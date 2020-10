Gedeelde eerste plaats schrijfwedstrijd Bibliotheek Veluwezoom

DIEREN – Donderdagavond 17 september werd in de Bibliotheek Dieren bekendgemaakt wie de winnaar is van de Zomerschrijfwedstrijd, die werd georganiseerd door de bibliotheek samen met de Schrijfjuffers. Beter gezegd: wie de winnaars zijn. Want na lang wikken en wegen besloot de jury dat niet één maar twee verhalen de eerste plaats verdienen.

Winnaars waren Luc Vos met ‘Elk boek heeft zijn verhaal’ en Hanneke van den Berg met het verhaal ‘Wat als’ (links op de foto). Een eervolle waardering ging daarnaast naar Conny Hoogendoorn, met haar verhaal ‘Door het vuur’.

Het krachtige en humoristische verhaal ‘Elk boek heeft zijn verhaal’ van de Vlaming Luc Vos laat zien dat een personage niet altijd een mens van vlees en bloed hoeft te zijn; in zijn verhaal zijn het de boeken die tot leven komen. Een origineel perspectief.

Hanneke van den Bergs verhaal ‘Wat als’ belandde tijdens haar schrijfproces in de prullenbak. Gelukkig viste haar man het eruit, want anders was de eerste prijs alsnog aan haar neus voorbij gegaan. Volgens de jury is haar verhaal prachtig en smaakt het naar meer.

‘Door het vuur’ van Conny Hoogendoorn kreeg ook lovende kritieken van de jury: ‘Mooi geschreven’. Conny kon helaas niet aanwezig zijn bij de bekendmaking van de winnaars, maar is vast van plan haar verhaal verder aan te scherpen en door te gaan met schijven.

Mede door de coronamaatregelen was de bijeenkomst ook via een livestream te volgen. Pianist Frank Verhoef fleurde de bijeenkomst op met muziekstukken die – speciaal voor deze gelegenheid – aansloten bij de winnende verhalen. De winnende verhalen zijn te lezen via de website van de Bibliotheek Veluwezoom.