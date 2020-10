Freek Toevank schrijft boek over schoolleven

EERBEEK /DOESBURG – Freek Toevank was vele jaren werkzaam in het onderwijs in Doesburg en Eerbeek en dat leverde tal van verhalen op. Hij twijfelde of hij deze schoolherinneringen wel op zou schrijven, maar na een paar proefschrijfsels besloot hij om de gebeurtenissen in korte verhalen te vertellen, maar locaties, namen en in een enkel geval de afloop te veranderen. Het resulteerde in een bundel met 66 verhalen over voorvallen en gebeurtenissen uit een schoolleven van veertig jaar in Doesburg en Eerbeek. Ze eindigen soms met een glimlach, soms een grimlach, maar gelukkig ook regelmatig een schaterlach. En soms loopt een gebeurtenis niet zo goed af. Het boekje is getiteld Glimlachjes, Grimlachjes, Schaterlachjes

en droevige verhalen die toch (niet )gepubliceerd worden. Het boekje kost 16,50 euro en kan besteld worden via e-mail: f.toevank@kpnmail.nl. Op de website is meer informatie en een voorproefje van het boek te vinden.

www.freektoevank.nl