Foi, foi: Soepbot

Veul luu lust bar graag soep. Ut maak hun niks uut wat veur soort soep ut is, as d’r maar goed wat in zit. D’r mot niet alleen vermicelli in zitten, maar ok gruunte, vleis en lekkere balletjes. Sommigen vrouwen kunt merakels goed soep koaken. Wat ze d’r allemoal in doet weet ik niet, maar ut smaak merakels goed. Alles geet d’r in, zelfs bie arwtensoep varkenspoten en un start. Ie snap niet dat dit lekker kan wèzen want met die poten hef hee toch bienoa un joar lang deur zien stront elopen. Um oaver die start maar helemoal niet te proaten. Ik denke niet dat d’r tegenwoordig veul mensen bint die nog poten in de snart doet.

De meesten doet gewoon rookworst, wat vleis en spek in de artensoep. Dat smaak prima. Sommigen doet d’r behoorlijk wat in. Soms ku’j de lèpel nauwelijks ronddreeien. Dat is pas gevulde soep wat de mage vult!

Oaver soep goat ok heel wat verhalen rond, maar ut volgende verhaal schient ok hier in deze regio gebeurd te wèzen. Of ut krek zo gebeurd is weet ik niet want ut is vake deurverteld en ule weet ut wel: elke keer wördt ut mooier en starker.

Zo’n vieftig joar elejen waren d’r in disse streek heel wat zaken die un patat of friettente bie huus hadden. Vergunningen waren d’r ok niet zoveul neudig. A’j de ruumte hadden en de zaak veurmekaar, dan maken ze ut oe niet lastig. Tegenwoordig is dat wel anders. Un bult wetten en veurschriften. Un mens holt ut hoast niet veur meugelijk. Iederene bemuuit zich d’r mee.

In un friettente woar ijs, patat, snoep en nog wat ander spul worden verkocht waren ze niet al te helder. Doar stonden ze umme bekend. De luu kwamen op ut idee ok soep te verkopen. Doar was goed an te verdienen. De vrouw kon dat wel koaken. Un groot soepbot d’r in. Un grote knoake. Doarbie flink wat vleis, gruunte uut de tuin en un bult kruuden want dat bracht de smaak d’r an. Zee liet de soep flink stoan pruttelen. Ut smaken ok goed. Niet alleen de luu die in de friettente kwamen kregen soep uut de grote panne maar ook man en kinderen. Die wisten al wel dat ut bar lekker was. Soms as d’r nieuwe soep was zaten ze d’r stiekem bie en zaten wat uut de panne te snaaien. Op un dag kwam een van de zonen wat late thuus en dach: ik nemme nog un bord soep. Hee noa de soeppanne en wol ok graag ut soepbot hebben. Graag wat afknoeven, want dat was lekker. Meestal zat d’r flink wat an. Hee reuren en reuren in de grote panne. Juust toen hee doar mee bezig was kwam zien breur thuus en zag wat zien oldere breur deed. Hee zei tegen um: “Gooi dat bot maar weer in de panne want doar hek vanmmidag ut vleis al af egeten!” Pech veur de ene zoon maar toch smaken ut bord soep die hee effen later at d’r beste umme. “Ie mot niet zo nauw kieken in ut lèven”, was altied zien motto.

Goed goan,

Martien,

De Platschriever uut Loenen

Ut is niet verstandig meer te nemmen in ut lèven dan da’j neudig heb