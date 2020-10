Foi, foi: Mooie duuve…

In ut café zaten un paar duuvenholders bie mekare. Natuurlijk waren de duuven van de ene nog bèter as de ander. De duuven hadden ut met vluchten en tentoonstellingen hartstikke goed edoan. Tinus, een van de keerls pochen toch zo alderbastend. Zien duuven waren de besten van de besten. Mooier waren d’r nargens te vinden. Toevallig had hee d’r un paar bie zich in un mande. De luu in ut café konden dan met eigen ogen zien wat un bar mooie dieren hee had. Tinus ging noa buuten om d’r ene op te halen.

Ut duren effen en toen kwam de man binnen met un duuve. “Mo’j toch is kieken”, zei hee, “wat un gaaf exemplaar. Wat un juweeltje. Mo’j die tekening en die lijnen is zien en un sterke vleugels doar goa ik veul priezen mee winnen op de tentoonstellingen, dat zu’j zien.”

De andere duuvenholder kwam d’r ok bie stoan en bekeek de duuve heel secuur. Toen hee de duuve zo beloeren schoat un goed plan deur de kop. Dat zal Tinus ut bloazen wel afleren.

De man bleef maar tegen um pochen en de ander zei: “Noe ik dit goed bekiek kump mien de duuve toch arg bekend veur. Loat mien um is effen vasthollen, dan kan ik um is goed bekieken. Ja heur, dezelfde kop, lijn en tekening. Volgens mien heb ik dezelfde in ut hok zitten.” “Dat kan nooit”, zei de pocher.”Ut kan nooit dat d’r twee dezelfde duuven bint.” “Toch is ut zeker zo”, zei de ander. “Ie geleuf ut zeker niet, maar ut warkelijk zo. Die duuve van oe is niet zo biezunder a’j wel meent.”

Tinus was wat oaverbluf en gaf ut toch niet op en zei: “A’j die duuve hier loat zien en ze bint gelieke dan geef ik un rondjen veur allemoale.” “Goed”, zei de ander, “straks haal ik um wel effen op. Eerst dit biertje opdrinken.”

De eigenaar van de duuve bracht ut dier weer buuten noa de mande in de auto en proaten varder an de stamtoafel.

Effen later zei de andere duuvenholder: “Kom ik zal ut bewies effen ophalen. Ik heb ze hier kortbie zitten.” Na un kwartier kwam hee binnen en had un duuve bie zich. Direct nam de pocher de duuve oaver en nam hem mee noa de lampe en bekeek um heel secuur. “Hoe is ut meugelijk”, zei hee, “alles is krek utzelfde as mien duuve. Die mooie kop en vleugeltekening. Ik wist niet dat dat kon. Ie heb ewonnen. Kastelein un rondjen van mien!”

De duuve werd weer noa buuten ebrach en keurig weer in de mande edoan. De man had niet zien eigen duuve op ehaald maar gewoon dezelfde duuve weer van de eigenaar epakt. De man had gewoon zien eigen duuve bekeken.

De anderen in het café hadden wel deur welke streek de pocher was geleverd, maar Tinus had niks deur. Pas veul later op de oavond werd um verteld dat ze um te pakken hadden ehad. Toch kon de man de bak wel waarderen. Duuvenmelkers kunt wel tegen un geintjen.

Goed goan,

Martien,

De Platschriever uut Loenen

Lèèf eenvoudig, verwacht weinig, geef veul