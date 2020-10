Foi, Foi: De weckflessen

Vrogger ging alles in de weck. De vrouwen waren d’r maar druk mee. Tuinbonen, slabonen, pruumen, karsen en bie ut slachten van un varken of pinke nog veul meer. Tegenwoordig bint d’r vrieskisten woar alles in kan. De weckflessen bint niet meer neudig maar stoat nog wel in de kelders, zolders en kasten. Mo’j is heuren wat Gerard Uwland in de Moespot vertelt oaver ut, lang geleden, opruumen van die weckflessen… Annie en Frans wonen in un deel van de boerderië an de andere kante van de Iessel. Ze wonen bie de olde luu in en dat ging merakels goed. Af en toe mot de pruttel operuumd wörden. Gewoon alles van de zolder af en weg met de spulletjes die doar stoat. Annie bekeek is effen wat doar op de zolder allemaol stond. Potten en pannen, stoelen, maar ok un beste bult weckflessen. In alle moaten. Groot en klein. Ze bekeek dat en vond dat ut allemoal wel weg kon. Maar woar hen? Marktplaats en kringloop was d’r toen nog niet. Doar geet noe alles hen. Frans kwam op un goed idee. Hee zei: “Woar blief ie met de flessen woar gien statiegeld op zit?”. “Ik gooi ze bie de supermarkt in de glascontainer”, zei Annie. “Nou dan kunt de weckflessen doar toch ok in”, zei Frans. Dat leek Annie un goed veurstel. Op un zoaterdagmargen ging ze d’r mee gangs. Sjonge, sjonge wat un bult van die glazen waren d’r toch. Alles wörden in de auto vol epak met plastic tassen met flessen en deksels. De hele kofferruumte en achterbanke raken vol en verduld bie de laatste tasse knappen ut oor d’r nog af. Un glasravage op de weg. Stoffer en blik d’r bie en in de container d’r mee.

Doar ging Annie veurzichtig op weg noa ut darp en eerst noa de C1000. D’r zatten drie gaten in: een veur wit, ene veur bruun en de ander veur gruun glas. Annie schrok toen ze ut gat van ut witte glas zag. Konden de weckflessen doar wel in? Zee passen. En ja heur, ut lukken krek. Een veur een gingen de flessen veurzichtig in de container. Ut gaf mien toch un hels kabaal. Sjonge wat un wark en un lawaai. Hoe lang mos dat wel niet duren? Doar stond ze met un bult flessen en de luu maar kieken wat ze doar allemoal stond te doen. Wat mossen die luu wel niet denken dat ze an de drank was? Ut leek niet normaal. Ut was krek of iedereen noar heur keek. Ze hiel d’r mee op en ging in de auto zitten en zag dat de helfte nog in de auto lag. Wat noe? Och d’r waren meer winkels in ut darp met glasbakken. Annie reed noa Albert Heijn en gelukkig stond doar ok un glasbak. Hier utzelfde ritueel. Weer keken de luu noa de vrouw die zoveul leuge flessen kwam brengen met veul lawaai. Annie ging stug deur en rammelen wat en ging met ut laatste spul noa Super de Boer en toen nog noa de Edah. Gewoon ut spul verdelen. He, he, eindelijk was ze de troep kwiet. Toen op huus an. As scharven geluk zollen brengen, zol heur nog heel wat te wachen stoan……………….

Goed goan,

Martien,

de Platschriever uut Loenen

Bienoa alles is moeilijk veur ut makkelijk is