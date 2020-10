Flyer in strijd tegen zwerfvuil

BRUMMEN – De Dorpsraad Brummen heeft een commissie Brummen Zonder Zwerf Vuil (BZZV) die regelmatig op pad gaat om afval op straat op te ruimen. Begin januari dit jaar vormde zich binnen die commissie een werkgroep Preventie, want ‘het rapen van zwerfvuil is nuttig en bevredigend werk, maar ook dweilen met de kraan open’, aldus één van de leden.

De Preventiewerkgroep heeft zich ten doel gesteld om, door middel van verschillende projecten, onder de aandacht te brengen dat afval niet op straat thuishoort. Het eerste project is nu gerealiseerd: een kleurrijke en informatieve flyer, waarop te lezen valt hoe lang het duurt voor verschillende soorten afval in het milieu zijn afgebroken – in de meeste gevallen schrikbarend lang. Daarnaast wordt op de flyer meteen duidelijk gemaakt hoe inwoners als vrijwilliger een steentje bij kunnen dragen. De eerste flyer werd onlangs overhandigd dor Paulijn Snijders overhandigd aan wethouder Cathy Sjerps (links op de foto).

Meer projecten in het kader van preventie staan op stapel, laat de werkgroep vast weten.