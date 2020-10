Filmhuis Doesburg vertoont Volver

DOESBURG – Filmhuis Doesburg vertoont zaterdag 31 oktober om 20.00 uur de film Volver. Volver is een verhaal van drie generaties vrouwen die de oostenwind, vuur, waanzin en zelfs de dood overleven dankzij hun goedheid, hun leugens en hun grenzeloze levendigheid.

Volver is een film van Spanje’s grootmeester Pedro Almodóvar. Hierin speelt Penélope Cruz de rol van de jonge moeder Raimunda. Zij heeft een vriend die zonder werk zit en haar financiële situatie is een ramp. Als de vriend op merkwaardige wijze overlijdt, neemt het leven van Raimunda een drastische wending. Ze probeert zijn dood geheim te houden voor haar omgeving, maar dat levert alleen maar verwarring en misverstanden op. Het gerucht gaat de ronde dat haar overleden moeder aan verscheidene mensen verschenen is.

Reserveren voor de film is verplicht en kan via www.filmhuis-doesburg.nl. Kaarten kosten 7 euro. Het dragen van een mondkapje is verplicht tot de bezoeker op zijn plaats zit, deze worden niet verstrekt. Er is plek voor maximaal dertig gasten. De horeca is gesloten, maar er staan karaffen water klaar.