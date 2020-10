Filmhuis Doesburg vertoont Shower

DOESBURG – Filmhuis Doesburg kan, binnen alle geldende restricties, zaterdag 24 oktober weer een film laten zien in de Gasthuiskerk in Doesburg. Dit keer wordt weer een pareltje uit vroeger tijden vertoond, te weten Shower.

Shower is een ode aan het Badhuis, de locatie aan de F.D. Rooseveltsingel waar destijds het Filmhuis voor het eerst ging draaien. Menig vrijwilliger van de filmhuisorganisatie heeft goede herinneringen aan deze plek, waar ook de sfeer van andere culturen kon worden ervaren.

De film Shower uit 1999 speelt zich af in een traditioneel volks-badhuis in Beijing, China. Het is een ontmoetingsplek waar warmte en gezelligheid heerst en waar de bezoekers een band met elkaar hebben. Aan de ene kant is er het ons kent ons, maar aan de andere kant is er een eeuwenoude traditie met een eigen cultuur, regels en opvattingen.

De eigenaar, Meester Liu, is vader van twee zoons. De oudste heeft het ouderlijk huis verlaten voor een goede baan in Shenzhen, een gebied dat economisch in de lift zit. Het contact met deze zoon is verwaterd tot grote spijt van de vader. De jongste zoon is zwakbegaafd en helpt hem in het badhuis bij alle werkzaamheden. Er is een liefdevolle vrolijke band tussen de twee.

Respect voor ouderen is volgens een oud Chinees gezegde ‘de eerste van 100 deugden’. En volgens Confucius was ouderenzorg het fundament van de samenleving. Maar de tijden veranderen. Door snelle economische groei en urbanisatie groeien gezinnen in China uit elkaar. De eeuwenoude traditie lijkt ten einde. De oudste zoon met vriendin en goede baan voelt deze verwijdering en ontdekt de magie van het badhuis en de belangrijke plaats die het inneemt binnen de gemeenschap. Maar dan hebben projectontwikkelaars de locatie op het oog om er een winkelcentrum te laten verrijzen. De toekomst van het badhuis is onzeker.

De vertoning van Shower begint om 20.00 uur. Reserveren is verplicht en kan via www.filmhuis-doesburg.nl. Kaarten kosten 7 euro. Het dragen van een mondkapje is verplicht. Er kunnen maximaal dertig gasten terecht in de Gasthuiskerk. De horeca is gesloten, maar er staan karaffen water voor de gasten.

