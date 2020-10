Filmhuis Doesburg toont Vergeten Parels

DOESBURG – Filmhuis Doesburg vertoont onder de noemer Vergeten Parels vier opmerkelijke films die het verdienen om nog eens gezien te worden. Zo staat zaterdag 10 oktober As Good as it Gets op het programma. De film is te zien in de Gasthuiskerk.

As Good as it Gets draait om Melvin (Jack Nicholson), een gecompliceerde man met allerlei dwangneurosos. Hij is typisch iemand waar iedereen een blokje voor om loopt. Alleen Carol (Helen Hunt), de serveerster van het restaurant waar hij dagelijks eet, weet wel raad met zijn intolerante gedrag. Wanneer Melvins buurman Simon in het ziekenhuis terechtkomt, wordt hij gevraagd te zorgen voor zijn hondje Verdell. Dit kleine mormel zorgt voor een verrassende wending in hun levens. As Good as it Gets won de Golden Globe voor beste film, Jack Nicholson en Helen Hunt kregen beiden een Oscar voor hun rol.

Op zaterdag 17 oktober is de film Amadeus te zien, op 24 oktober draait Shower en op 31 oktober Volver. De film Shower neemt een bijzondere plek in in de geschiedenis van Filmhuis Doesburg. Het was de eerste film die werd vertoond, destijds nog in het voormalig badhuis aan de Rooseveltsingel. Later draaide het filmhuis in de stadsboerderij op de Bergstraat en de laatste jaren in het Arsenaal aan de Kloosterstraat. De laatste tijd is tijdelijk uitgeweken naar LOC17 op de Turfhaven en deze maand zijn de films te zien in de Gasthuiskerk, locaties waar het publiek voldoende ruimte heeft om afstand te houden. De organisatie hoopt later dit jaar terug te keren naar het Arsenaal, met een verbeterd ventilatiesysteem. “We prijzen ons gelukkig met een flexibel team van vrijwilligers en met een sympathiek publiek dat bereid is ons te volgen.”

Deze vier filmvoorstellingen zijn te zien in de Gasthuiskerk en beginnen om 20.00 uur. Reserveren voor de films is verplicht. Dit kan via www.filmhuis-doesburg.nl. Kaarten kosten 7 euro. Er kunnen maximaal dertig gasten terecht. Er is een pauze, maar daarna sluit de bar en na afloop is een drankje niet meer mogelijk.