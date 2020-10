Filmhuis Dieren blijft films vertonen

DIEREN – Filmhuis Dieren draait gewoon door. Per voorstelling zijn er maximaal dertig bezoekers toegestaan, maar er worden nog steeds films vertoond. Deze week zijn dat er drie: Fahim, De Beentjes van St. Hildegard en Der Fall Collini.

Vrijdag 30 oktober om 20.00 uur is de Franse feelgood-film Fahim te zien (foto). Wanneer de jonge Fahim en zijn vader hun geboorteland Bangladesh moeten ontvluchten en aankomen in Parijs, begint voor hen een nieuwe strijd. Terwijl ze wachten op de goedkeuring van hun politiek asielaanvraag, staan ze onder constante dreiging van uitzetting. Dan leert Fahim de schaakmeester Sylvain kennen, die hem onder zijn hoede neemt. Juist wanneer het nationale kampioenschap schaken begint, lijkt Fahim het land te moeten verlaten. Voor hem is er maar één uitweg: kampioen van Frankrijk worden. Deze film is gebaseerd op een waargebeurd verhaal.

Dinsdagmiddag 3 november om 14.30 uur wordt het komisch drama De Beentjes van Sint Hildegard vertoond. Jan, gespeeld door Herman Finkers, is 35 jaar getrouwd met Gedda. Zij houdt zóveel van Jan dat hij het er benauwd van krijgt. Ze ziet het huwelijk als een vorm van begeleid wonen en Jan besluit tot drastische maatregelen om daarvan los te komen.

Op dinsdagavond 3 november om 20.00 uur kan het publiek kijken naar het thriller-drama Der Fall Collini. Wanneer de jonge advocaat Caspar Leinen een spectaculaire zaak toegewezen krijgt, blijkt het slachtoffer een oude bekende van hem te zijn. Maar waarom vermoordde zijn cliënt, de zeventigjarige Fabrizio Collini, deze vooraanstaande industrieel? Terwijl Collini blijft zwijgen over zijn motieven raakt Caspar steeds dieper betrokken in de zaak en wordt hij niet alleen met zijn eigen verleden geconfronteerd, maar stuit hij ook op een van de grootste gerechtelijke schandalen uit de Duitse geschiedenis, eentje die veel mensen liever verborgen hadden gehouden.

Reserveren voor deze films is verplicht, Dit kan via www.filmhuisdieren.nl.