Film in de Kruiskerk

EERBEEK – Op zaterdag 10 oktober om 20.00 uur wordt in het Filmcafé Kruiskerk in Eerbeek de film ‘I’ll push you’ vertoond. De film gaat over een pelgrimage, waarin naast vriendschap en doorzetting ook de omgeving en het respect voor de prachtige maar soms ruige natuur een rol speelt.

De tocht naar Santiago de Compostella van Patrick en zijn vriend Justin, die Patrick in een aangepaste rolstoel voortduwt en verzorgt. Deze reis wordt de moeilijkste en belangrijkste weg die beide mannen ooit zijn gegaan. Vooraf opgeven voor de filmvoorstelling is gewenst en kan via t.cornet@harkes.nu. Opgeven kan ook telefonisch via tel. 0313-231076. Inloop is vanaf 19.45 uur. Een vrije gift wordt op prijs gesteld.