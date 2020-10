Fietsster gewond bij aanrijding

RHEDEN – Op de Oranjeweg in Rheden vond vrijdagmiddag 9 oktober rond 14.45 uur een aanrijding plaats. Een oudere dame wilde linksaf de Brinkweg inslaan, maar zag daarbij een auto over het hoofd. De bestuurder kon de auto niet op tijd stoppen. De auto reed volgens de politie zo’n 40 kilometer per uur, meldt een verslaggever ter plekke. De fietsster is na behandeling op locatie met spoed vervoerd naar het ziekenhuis. De Oranjeweg was tijdelijk afgesloten voor verkeer.

Foto: Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink