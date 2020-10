Fietsexcursie naar wildobservatie

HOENDERLOO – Bezoekers aan de Hoge Veluwe kunnen zondag 1 november deelnemen aan een fietsexcursie naar een exclusieve wildobservatie. Deze plek is alleen toegankelijk onder leiding van een gids en dit geeft een grotere kans om wild te zien. De gids vertelt bovendien onderweg over het gedrag en de leefwijze van enkele dieren in het Park. De excursie vertrekt vanaf het bezoekerscentrum in het Park en duurt van 18.30 tot 20.30 uur. Reserveren is verplicht en kan via www.hogeveluwe.nl.