Familie-expositie in Kapel Bronkhorst

BRONKHORST – Van zaterdag 10 tot en met vrijdag 16 oktober is er een familie-expositie te zien in de Kapel in Bronckhorst. Ans van Breda uit Brummen, Bert de Ruiter uit Veenendaal en Bert Loman uit Voorst komen uit dezelfde familie. Ze kennen elkaar al vanaf hun vroege jeugd, speelden met elkaar, zaten op dezelfde school en woonden in dezelfde straat. Ze hadden toen niet kunnen vermoeden dat ze nu samen zouden exposeren. Ze ontdekten hun eigen talenten pas jaren later.

Voor Ans was dat in 2003, toen zij deelnam aan een workshop schilderen in de Verborgen Tuinen van Bert Loman. De workshop werd gegeven door Carel Velthoen, die de jaren daarna ook haar leermeester en inspirator werd. Bij haar broer Bert is het portrettekenen nog veel later ontstaan. Het was in 2015 dat hij het tekenen ontdekte en vanaf dat moment was er geen houden meer aan. Nu is hij al jaren een geliefde en vakkundig portret tekenaar. Bert Loman is al vanaf jongs af creatief geweest, maar pas echt na zijn werkbare leven doorgebroken met zijn creativiteit, zijn tuinen en objecten. De oorsprong van de creativiteit binnen de familie ligt waarschijnlijk bij opa de Ruiter. Hij was een verdienstelijk landschapschilder.