Expositie ‘Uitzicht op Jan Mankes’ te zien in Huis te Eerbeek

EERBEEK – Van 11 oktober tot 28 november is in Huis te Eerbeek een expositie te zien met de titel Uitzicht op Huis te Eerbeek. Deze is vernoemd naar een bekend schilderij van Jan Mankes, waarop het landhuis wordt afgebeeld.

Fletcher Hotels stelt Huis te Eerbeek beschikbaar voor deze tentoonstelling. De expositie bevat werken van nationaal en internationaal gerenommeerde kunstenaars, en vormt de afsluiting van het Jan Mankes-herdenkingsjaar.

Kunstenaar Gerd Renshof, die het initiatief nam tot de activiteiten rondom de honderdste sterfdatum van Jan Mankes, heeft twintig kunstenaars bereid gevonden hun schilderijen, grafiek en beelden uit te lenen voor deze expositie. Alle werken hebben verwantschap met de realistische stijl van Jan Mankes. Landelijk bekende kunstenaars als Henk Helmantel, Pieter Knorr, Peter Durieux en Rob Møhlmann verlenen hun medewerking. Het werk van de Schotse kunstenaar James Cowper geeft de expositie een internationaal tintje. Ook drie kunstenaars uit Brummen laten hun werk zien: Monique Bosch, Nicky Dijkstra en Erik Zwaga.

Er is geen officiële opening, en ook de afsluiting blijft sober. De expositie is een groot aantal vrijdagen, zaterdagen en zondagen in oktober en november tussen 11.00 en 16.00 uur geopend. De exacte data zijn te vinden op www.100jaarjanmankes.nl.

Afbeelding: In de ochtend, acryl op paneel, Peter Durieux