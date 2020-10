Expositie Joost van Ophem

DOESBURG – Galerie Metruudsmit in Doesburg toont op zaterdag 3 en zondag 4 oktober nieuw werk van fotograaf Joost van Ophem. In de expositie Dream Sequence onderzoekt Van Ophem composities en observaties in het alledaagse.

Joost van Ophem is afkomstig uit Utrecht, woont en werkt in Arnhem en studeerde fotografie aan de Artez Hogeschool. Van Ophem combineert een fascinatie voor analoge camera’s met een voorliefde voor details en structuren in onder andere muren en reflecties. Die fascinatie vormt het startpunt van deze expositie. Zoekend naar kalmte in onze drukke maatschappij vindt de fotograaf zijn foto’s vanuit het onderbewuste. Het langzame proces van de analoge fotografie, het lange wachten op het uiteindelijke resultaat en het afdrukken met de hand dragen bij aan die zoektocht.

De expositie is te zien bij galerie Metruudsmit aan de Meipoortstraat 57 in Doesburg. In verband met de coronoamaatregelen is reserveren voor een bezoek verplicht.

www.metruudsmit.nl