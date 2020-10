Expositie in de herkansing

DOESBURG – De jubileumexpositie van de Doesburgse kunstenares Rini Dado bij galerie Espace Enny, die dit jaar 40 jaar kunstenaar is, ging in maart in lockdown. De collectie is nu alsnog te zien in Den Haag in het pand van pand van Annacultuurenvastgoed aan de Korte Vijverberg 2. Een deel van het werk van de Doesburgse is hier op 16,17,18, 23, 24 en 25 oktober te bewonderen van 12.00 tot 18.00 uur.