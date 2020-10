Erepenning voor betrokken oud-wijkagent Harrie Jansen

DOESBURG – Tijdens zijn afscheidsfeestje van het politiekorps mocht oud-wijkagent Harrie Jansen een erepenning van de gemeente Doesburg in ontvangst nemen. Burgemeester Loes van der Meijs overhandigde de penning, begeleid door een mooie speech vol complimenten en bedankjes.

Harrie Jansen was wijkagent in Doesburg van 1996 tot 2005, maar kwam in 2016 weer terug en bleef tot zijn vervroegd pensioen, afgelopen voorjaar. Een afscheid liet even op zich wachten, maar kon donderdag 8 oktober dan toch worden gevierd.

Zijn oud-collega’s hadden een mooi cadeau voor hem, zijn oude dienstfiets, maar daar moest Harrie wél wat voor doen. De fiets hing hoog in de Martinitoren en moest met een hoogwerker naar beneden worden gehaald. Jansen was erg in zijn nopjes met de fiets, waarop hij veel kilometers heeft afgelegd. “Het was als het aantrekken van een oud kledingstuk. Ik ging erop zitten en hij paste nog steeds.”

Collega’s haalden mooie herinneringen op aan de oud-agent. Harrie staat bekend als een betrokken persoon, die wellicht wat minder waarde hecht aan regeltjes en protocollen, maar des te veel investeert in verbinding met mensen. Hij is een bevlogen man, was een zeer betrokken agent, die ook buiten diensttijd klaarstond. “Je kent iedereen en iedereen kent jou”, concludeert een van zijn oud-collega’s. “Je staat bekend om je vele contacten.” Dit kon burgemeester Loes van der Meijs beamen. “Ik kreeg nooit zomaar een casus van je te horen, maar altijd in een context. En dat waren hele verhalen, inclusief een stamboom van drie generaties van de betrokkenen.”

Ook stond Harrie onder zijn collega’s bekend als een snelle jongen. “We verdenken hem ervan dat hij de eerste elektrische fiets van Nederland had, want hij reed altijd minstens 40 kilometer per uur. Als je met hem mee mocht, was je aan het eind van de dienst kapot.”. Burgemeester Loes van der Meijs voegde daar nog aan toe:”Als er een snelheidsovertreding voor de fiets bestond, had jij die zeker vaak aan je broek gehad.”

Van der Meijs noemde in haar toespraak dat ze altijd op Jansen kon bouwen. “Je was er altijd en de stad kon altijd op je bouwen. Harrie was Doesburg.” Genoeg redenen dus om Harrie de erepenning van de gemeente Doesburg uit te reiken voor zijn buitengewone inzet en betrokkenheid. Voor zijn vrouw Elly was er een mooie bos bloemen.

Harrie heeft het korps begin april verlaten. Samen met zijn vrouw zorgt hij sindsdien voor een schaapkudde De Belhamel in Warnsveld. “Ik had best nog even bij de politie willen blijven, maar ja, er kwam ineens een schaapskudde voorbij.” Jansen ziet wel mooie verbanden tussen zijn werk bij de politie en het werken met de schapen. “Het gaat om verbinding, netwerken en vertrouwen. Dat is bij mensen zo, maar ook bij schapen.”

Foto: Linda Peppelman