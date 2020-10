Ellecommers harken voor een natuurlijk dorp

ELLECOM – Inwoners van Ellecom harken. Dat doen zij om het gebruik van de bladblazer te ontmoedigen en het dorp zo een natuurlijker aangezicht te geven. Laat de bladblazer in de schuur, laat het blad liggen en gebruik als dat niet gaat een hark, is de boodschap. Harken verbetert bovendien de spierkracht en conditie.

Het is oktober en de bomen laten hun blad vallen. Het bladblazersseizoen staat voor de deur, ook in Ellecom. Veel mensen zetten met de luidruchtige apparaten de aanval in op neergevallen blad om het gazon, de stoep en de tuin ‘op te ruimen’. En daar willen de mensen van de werkgroep Ik hark in Ellecom! een stokje voor steken.

“De natuur volgt de de seizoenen om volgend jaar opnieuw op te bloeien. Dat dat steeds moeilijker wordt en wat de gevolgen daarvan zijn weten we inmiddels: 80 procent van de insecten is uitgestorven of zit in de gevarenzone. Toch blijven we insecten, kevers, torren, vliegen, muggen, bijen, wespen, rupsen, slakken als ongedierte bestrijden. Gevallen bladeren leveren mest, voedsel, beschutting voor insecten, kevers en torren. Je kunt dus beter maar zoveel mogelijk blad laten liggen”, schrijft Henk de Jong namens de werkgroep. En dus hopen de mensen van de Ellecomse werkgroep hun dorpsgenoten te enthousiasmeren om de hark ter hand te nemen. “Mocht je toch bladeren op willen ruimen, bijvoorbeeld op de stoep, dan werken bladharken heel goed. Ze versterken bovendien je spieren en conditie.”

De deelnemers aan de werkgroep werken samen met de gemeente Rheden en Natuurmonumenten. Ellecoms Belang draagt bij aan de actie door deze te delen via website en Facebook. Doel is het dorp er ‘natuurlijker’ te laten zijn. “We hopen dat we bladeren, onkruid, insecten, kevers, torren en dergelijke weer normaal en nuttig gaan vinden. Dat we minder ingrijpen en minder bladblazen.”

Om aandacht te vragen voor de actie hangen overal in het dorp posters van mensen met hark òf bladblazer. Op Facebook (ikharkinellecom) staan Ellecommers geportretteerd met hun hark en de tekst ‘Ik hark in Ellecom’. Ze hopen dat zoveel mogelijk mee harken. Wie geen hark heeft, kan er één lenen. Wie zelf niet kan harken, kan op hulp rekenen. Mensen die hulp nodig hebben, kan contact opnemen met contactpersoon Henk de Jong, Laan van Avegoor 18, tel. 06-30829156.