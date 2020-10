Een Stief Kwartiertje: Terug naar het voorjaar

Het is vermoeiend en iedereen zal het beamen: het virus beheerst momenteel ons leven, de hele samenleving is ervan doortrokken, onzekerheid is troef.

We hebben het er nagenoeg de hele tijd over, direct of indirect, maar wat is een virus eigenlijk? Een virus is geen organisme, maar het wordt pas biologisch actief als het de cellen van een organisme kan binnendringen. Een organisme is een levend wezen; zo zijn mensen, dieren, schimmels, planten, algen en bacteriën organismen. In dat krachtenveld probeert een virus altijd een gastheer of gastvrouw te vinden. Nu wordt er wel gesteld dat de mens voor de mens een wolf is, al heeft Rutger Bregman ons onlangs verteld dat de meeste mensen deugen en dat zagen we ook in het voorjaar, maar eveneens kan er beweerd worden dat de mens voor de mens een virus is en gezien de grote uitdagingen waarvoor we ons nu gesteld zien, moeten we ook die zien te ontkrachten.

Er zijn altijd en overal virussen, vaak slapen ze jarenlang om dan plots op te duiken. Belangrijk om te weten is dat virussen geen moraal kennen en geen bedoeling hebben, behalve het virus dat voor de mens een virus is. Daarom moeten we altijd alert zijn en in alle geledingen van onze samenleving. Zo’n alerte club is Stichting Behoud Historische Landgoederen Oostelijke Veluwezoom, dat al jaren strijdt om de bouw van huizen op de flanken van de stuwwallen van de Veluwezoom in en om de ruïnes van het voormalige bejaardenhuis Rhederhof tegen te houden. Er sluimert daar een bouwvirus dat al is binnengedrongen bij de aannemer en dat zich verspreid heeft onder velen die vinden dat daar gebouwd kan en moet worden. Het bijzondere is dat een aantal organismen, te weten ringslangen, hazelwormen, levendbarende hagedissen en zelfs twee dassenfamilies het gebied hebben ingenomen omdat het dominante organisme, de mensen, het te druk had met elkaar.

Overal sluimeren virussen die wachten op hun kans om te infiltreren in de samenleving, ze zijn op zoek naar de zwakke plekken, de weke organismen, ze weten dat die er zijn, het is een kwestie van geduld hebben en op het juiste moment toeslaan. Wat is er momenteel gaande? De komende jaren moeten er een miljoen huizen gebouwd worden in ons landje, al moet er nog wel een vaccin gevonden worden tegen het stikstofvirus; daar wordt in een Haags laboratorium aan gewerkt. Daarnaast zijn er landelijk 30 energieregio’s actief om het broeikasvirus de kop in te drukken en omdat te bereiken moeten er in ons landje op – omgerekend – 24.000 voetbalvelden zonnepanelen worden geplaatst, aangevuld met honderden hoge windmolens. Ook bij ons op de randen van de Veluwe. Dat is geen klein bier en het gaat om zakendoen, om werkgelegenheid, om subsidies en dus om heel veel geld. Als het om veel geld gaat worden virussen actief, dat voelen ze aan.

Nog voordat Covid-19 verslagen zal zijn zal de strijd losbarsten om de nog overgebleven ruimte in ons landje, dus ook aan de Veluwezoom. Mensen willen wonen, werken, recreëren en hun leefstijl behouden en nagenoeg iedereen vindt dat het niet ten koste mag gaan van het landschap, de natuur en de biodiversiteit. Onze manier van leven daagt echter het virus uit. Alle organismen, dus alle levende wezens mogen elkaars leefgebied niet bestoken, want als er sprake is van biologisch evenwicht dan krijgen virussen nauwelijks kansen. Kortom, we moeten terug naar het voorjaar.

Desiderius Antidotum