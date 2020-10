Een Stief Kwartiertje: Sprookje

Er zijn gebeurtenissen die een columnist tot grote dankbaarheid stemmen, vooral als die wederkerend zijn en opnieuw voor enige reuring zorgen; dat kan leedvermaak zijn, maar ook tot een ontluikende liefde of zelfs een sprookje leiden of een combinatie daarvan. Riverstone is zo’n dankbaar onderwerp. De oude steenfabriek De Groot in de uiterwaarden tussen Rheden en Velp is al decennialang een levende ruïne. Het staat op instorten, maar het wil maar niet omvallen; sterker nog, de mensen die zich beroepsmatig het lot van het bouwval aantrekken vallen na verloop van tijd zelf om, maar de roestige ruïne blijft gewoon staan en overleeft. Eerdaags begint het aan de zoveelste poging tot wederopstanding.

Maar net als een mens kan ook een ruïne weer opbloeien als er perspectief in het leven komt en dat is vooral het geval bij een nieuwe liefde. Riverstone wil binnen afzienbare tijd – dat is een ruim begrip bij Riverstone, maar toch – een intieme relatie aangaan met zijn buurvrouw en dat is het rivierklimaatpark IJsselpoort. De buurvrouw heeft een bekoorlijke verjongingskuur ondergaan en ziet er zo aantrekkelijk uit dat de buurman in zijn vervallen kloffie zelf ook een opknapbeurt moet hebben wil hij een kans maken. De familie en andere betrokkenen dringen aan op een verbintenis; het beeld van een gedwongen huwelijk dringt zich op ware het niet dat ze inmiddels gek op elkaar zijn; hij meer op haar dan andersom, maar zij kijkt door zijn vervuilde uitdossing heen en ziet zijn goede karakter.

Buurman Riverstone woont op een mooie en unieke plek, pal aan de rivier de IJssel en met de Veluwezoom in de achtertuin, maar het geheel is eigenlijk één grote zooi, het ziet er niet uit. In een onbewaakt ogenblik is er weliswaar een autosnelweg langs zijn perceel gelegd, maar als de buurvrouw op zijn avances ingaat wordt daar een oplossing voor gezocht. Een autosnelweg mag dan de natuur doorsnijden maar geen prille liefdes. Er wordt een nieuwe geul gegraven om de liefde over en weer te laten stromen, maar ook omdat de IJssel van plan is veelvuldig op bezoek te komen en dat geeft nogal wat wateroverlast en daar moet ook plek voor zijn. De klei van de nieuwe geul wordt de geluidswal voor het ongemak van de weg. Niets mag deze uiterwaardidylle in de weg staan.

De buurman moet uiteraard iets doen aan zijn uiterlijk, want anders ziet ze hem niet staan. Hij wil de hele krakkemikkige boel nu definitief afbreken en na de wederopstanding zullen er vakantiehuizen en zelfs een hotel staan en een liefdespaleisje voor hem en zijn bruid. Er moeten dus veel mensen op bezoek komen, die ook een tijdje blijven logeren, want de omgeving is uitnodigend. Uiteraard is de buurvrouw de moeite waarde om diepgaand te aanschouwen, maar om haar te behoeden voor al te opdringerige gasten wordt de Posbank aangewezen als goede uitwijkplaats. Aangezien de zon uitbundig zal schijnen op dit gelukkige paar zullen er op de geluidswal en de vakantiehuizen voor de logés zonnepanelen worden geplaatst, zodat het er altijd behaaglijk zal zijn.

De buurman weet eigenlijk niet wat hem overkomt. Voordat hij Riverstone moest gaan heten is er al over hem beslist en in de afgelopen decennia zijn er talloze deskundigen van allerlei pluimage bij hem langsgekomen met talloze adviezen en talloze beloften, maar elke keer lieten ze hem zitten en kwijnde hij weer een beetje verder weg. Nu heeft hij een nieuwe liefde en weet inmiddels wie hij niet op de bruiloft zal uitnodigen. Het is een sprookje en die lopen meestal goed af…tja…meestal….

Desiderius Antidotum