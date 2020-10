Een Stief Kwartiertje: Pittoresk

Het valt niet altijd mee om de wereld te begrijpen en dat geldt zeker voor inwoners van Laag-Soeren, al zullen er Soerenaren zijn, die de gang van zaken in hun dorp op hun klompen aanvoelen en er zelfs met hun boerenverstand bij kunnen, dus van top tot teen begeesterd zijn. Maar ook zij zullen bij tijd en wijle verrast worden en ervaren dat logica kennelijk een begrip is dat slechts voor politici is weggelegd.

Laag-Soeren is een pittoresk dorpje aan de Veluwezoom en we mogen het pittoresk noemen, omdat het een beschermd dorpsgezicht heeft. Pittoresk geeft aan dat het leven er rustig en prettig is en in Laag-Soeren is dat onder andere verbonden met een beschermd zicht op een voetbalveld waar niet gespeeld wordt. Al jaren vecht Laag-Soeren om als dorpsgemeenschap te overleven, want de een na de andere voorziening is er verdwenen en als eerdaags ook de lokale kroeg, de Harmonie, de aftocht blaast, dan wordt er een groot beroep op de dorpelingen gedaan om de gemeenschapsgeest erin te houden. Eveneens al jaren wil men deze teneur doorbreken door huizen te bouwen, vooral voor jonge gezinnen die dan de onuitgesproken morele plicht meekrijgen om een aantal klaslokalen en een paar voetbalelftallen te vullen. Men breekt de oude school af en bouwt alvast een veel grotere in het Sprengenhus met meerdere lokalen en de voetbalclub droomt over voortbestaan. Echter, het aantal huizen in het nieuwe wijkje, dat na jaren bakkeleien uiteindelijk verrijst, kan het tij niet keren en nu heeft men een school zonder kinderen en een voetbalclub zonder voetballers. Het Sprengenhus lijkt een kulturhus op zoek naar cultuur. Onderwijl doet het Soerens Belang haar best de leefbaarheid erin te houden en dat wordt inmiddels tot de cultuur gerekend.

En dan kan er ineens wel gebouwd worden. Als de Harmonie wordt afgebroken, komt er een mini-wijkje op die plek en op het terrein van het voormalige tuincentrum kunnen meerdere woningen komen. Uiteraard kan op het voetbalveld nog een wijk bouwen. Aangezien de gemeente verplicht is de komende jaren 550 woningen te bouwen, is men in De Steeg naarstig op zoek naar bouwgrond en dus zou Laag-Soeren zodanig kunnen uitbreiden dat daarmee ook het voorzieningenniveau enigszins opgekrikt kan worden. Maar helaas….pittoresk betekent hier ook begrensd. Het voetbalveld is ineens buitengebied en dus beschermd dorpsgezicht en het ligt in een groene ontwikkelingszone. En een substantiële uitbreiding van het aantal woningen is niet in verhouding met het bestaande aantal laat de gemeente weten. Vooralsnog verandert er niets.

Laag-Soeren staat symbool voor de kramp waarin we steeds meer verzeild raken. Het begint al met de komst van het Sprengenhus, gebouwd op een sociaalgeografisch droombeeld.

In ons ongebreidelde vooruitgangsdenken houden we onszelf voor de gek. We moeten heel veel huizen bouwen en dus wegen aanleggen, miljoenen bomen planten in plaats van ze om te hakken, op daken en kennelijk vooral op weilanden heel veel zonnepanelen leggen, grote windmolens plaatsen en ondertussen al het bestaande beschermen tegen afbraak, zoals ons landschap, ons buitengebied en de beschermde dorpsgezichten, daarbij ook nog de biodiversiteit redden, miljoenen dieren, insecten en amfibieën weer een plek geven, oftewel alles wat we pittoresk noemen in stand houden c.q. herstellen. De kramp is hevig en daarmee de grootste uitdaging voor de komende decennia.

Pittoresk betekent ook schilderachtig, de omgeving gepenseeld in verleden tijd. Vooruitgang wordt echter pas bereikt door diepgaande reflectie; we moeten achteruitkijken om een toekomst te zien en daarmee de samenleving leefbaar te houden.

Desiderius Antidotum