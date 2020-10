Drie films te zien bij Filmhuis Dieren

DIEREN – Filmhuis Dieren vertoont op zondag 18 oktober om 20.00 uur het romantische drama Little Women. Op dinsdag 20 oktober worden twee films gedraaid, in de matinee om 14.30 uur is er de familiefilm De Piraten van Hiernaast en ‘s avonds om 20.00 uur het drama en ruimtefilm Proxima.

Little Women is het tijdloze en nog altijd actuele verhaal over het leven van de zussen March. Deze vier jonge vrouwen zijn allen vastberaden om hun leven op hun eigen manier te leven en hun dromen na te streven. Little Women is gebaseerd op het beroemde, gelijknamige boek, dat in Nederland werd uitgebracht onder de titel ‘Onder moeders vleugels’.

In De Piraten van Hiernaast wordt het saaie kustplaatsje Zandwijk aan Zee op stelten gezet door de komst van de zwaardvechtende en rum-drinkende piratenfamilie Donderbus. Terwijl de suffe buurtbewoners de waakhaai en huis-octopus maar niets vinden, sluit de elfjarige Michiel, ondanks hun verschillen, vriendschap met de stoere piratenjongen Billy. Maar hij dreigt zijn nieuwe vriend te verliezen wanneer aartsvijand Knokige Krelis plots opduikt. Samen met hun buurmeisje Elizabeth gaan de jongens de strijd aan tegen de gevaarlijkste piraat op zee.

Proxima draait om de nuchtere Française Sarah. Ze voedt haar jonge dochter Stella alleen op. Ze is een toegewijd moeder en Sarah en Stella hebben een nauwe band. Sarah is ook een briljante en gedreven astronaut, die geselecteerd wordt voor een ambitieuze – door mannen gedomineerde – ruimtemissie, samen met de chauvinistische Amerikaan Mike en de vredelievende Rus Anton. Ze bereidt zichzelf en Stella voor op haar langdurige afwezigheid en fysiek in topconditie begint ze aan de zware training in Rusland. Het is het begin van een emotionele rollercoaster, waarin ze moet schipperen tussen haar persoonlijke dromen en behoeften en die van haar kind. Nu ze de aarde gaat verlaten, beseft Sarah dat ze zich er meer mee verbonden voelt dan ooit.

